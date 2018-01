Denuncian “asaltos” de Trump a la prensa

Washington

Dos senadores republicanos denunciaron, en términos muy fuertes, los “asaltos” del presidente estadunidense Donald Trump contra la prensa, acusándolo incluso de recurrir a una retórica estalinista.

“2017 fue el año en que la verdad —objetiva, empírica, basada en hechos— fue más agitada y maltratada en la historia de nuestro país, y a manos del personaje más importante de nuestro gobierno”, afirmó ante el Congreso el senador Jeff Flake, feroz detractor de Trump.

Este virulento ataque se produjo horas antes de que el 45 presidente de Estados Unidos anunciara sus publicitados “Premios de Noticias Falsas” (“Fake News Award”).

Anoche, Trump posteó en Twitter el link de una lista, publicada en el sitio web del Partido Republicano, donde reveló los ganadores de estos galardones a los medios “más corruptos y sesgados”.

Entre ellos, aparecen los principales periódicos y cadenas de noticias, como CNN, The New York Times y The Washington Post.

El economista ganador del premio Nobel Paul Krugman, quien suele escribir columnas de opinión para The New York Times, quedó en el primer puesto. El gobierno alegó que mereció ese lugar por escribir “el día de la histórica y aplastante victoria del presidente Trump que la economía nunca se recuperaría”.

La lista también apuntó a un error del veterano periodista de ABC Brian Ross, quien fue suspendido por cuatro semanas sin paga tras verse obligado a corregir un informe sobre el ex asesor de Trump Michael Flynn.

Trump, cuyos ataques contra los medios “deshonestos” son casi diarios, reprocha particularmente a la prensa dar demasiada atención a la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre una eventual colusión con Rusia durante su campaña presidencial que, según él, no tiene fundamento.

Algunas horas antes del discurso de Flake, el veterano senador republicano John McCain, pidió a Trump en una columna en The Washington Post que dejara de “atacar a la prensa”.

Para Flake, en tanto, ya no es posible ignorar los “asaltos” contra los medios de comunicación por parte de un presidente “que no soporta la crítica”.

“El ‘enemigo del pueblo’, así es como el presidente de Estados Unidos calificó a la prensa en 2017”, dijo a los legisladores Flake, quien ya anunció que no se presentará para ser reelegido a finales de 2018. También recordó que esas palabras “tristemente célebres” fueron pronunciadas por Josef Stalin (mandatario de la Rusia soviética) “para describir a sus enemigos”.

Para McCain, que ha desafiado en repetidas ocasiones a Trump desde que llegó al poder hace un año, la actitud del presidente de cara a los medios supone un problema para EU, pero también para el resto del mundo.

“Lo sepa Trump o no, sus acciones son observadas de cerca por líderes extranjeros que ya usan sus palabras como una excusa” para silenciar o cerrar uno de los pilares claves de la democracia, dijo McCain, denunciando la actitud “incoherente” o incluso “hipócrita” del gobierno del magnate en relación con la libertad de prensa.

HABLARÁ DURANTE LA MARCHA ANTIABORTO EN WASHINGTON

El presidente Donald Trump dará un discurso por videoconferencia durante la Marcha por la Vida este viernes en Washington, la gran reunión anual de quienes se oponen en Estados Unidos a la interrupción voluntaria del embarazo.

Trump “será el primer presidente en ejercicio que hablará durante la March for Life en vivo vía satélite desde la Casa Blanca”, dijo Sarah Sanders, portavoz del gobierno estadunidense.

En 2017, el vicepresidente Mike Pence habló durante este evento organizado en el National Mall, cerca de la Casa Blanca. “Estamos viviendo un momento histórico para la defensa de la vida”, lanzó el año pasado desde el podio. La Marcha por la Vida marca el aniversario del fallo “Roe v. Wade” (1973), que dictó jurisprudencia dando el derecho a abortar en todo el territorio estadunidense.

En tanto, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) denunció que el gobierno de Trump está bloqueando el acceso al aborto de otra joven indocumentada, tal como ha ocurrido en tres casos anteriores. La joven de 17 años, que se encuentra en el segundo trimestre de embarazo, pidió abortar hace dos semanas, pero se le ha impedido, según un comunicado de la organización civil.