Demócratas usan DACA para ganar votos: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a los demócratas usar el plan DACA, que protege de la deportación a jóvenes indocumentados, con el objetivo de ganar votos en las elecciones y aseguró que los republicanos tienen mucho más interés en encontrar una solución.

"Los republicanos quieren encontrar una solución para DACA mucho más que los demócratas. Los demócratas tenían las tres ramas del gobierno entre 2008-2011 y no hicieron nada sobre DACA. Lo único que quieren es usarlo como un tema de campaña. ¡Vote a los republicanos!", afirmó Trump en Twitter.



Republicans want to fix DACA far more than the Democrats do. The Dems had all three branches of government back in 2008-2011, and they decided not to do anything about DACA. They only want to use it as a campaign issue. Vote Republican!