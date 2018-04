Demanda demócrata busca justificar derrota de Clinton: Rusia

El gobierno ruso señaló que la demanda del Partido Demócrata de EU contra Rusia, la campaña del presidente Donald Trump y WikiLeaks pretende justificar la derrota de su candidata, Hillary Clinton, en las elecciones de 2016.

El Comité Nacional Demócrata de EU presentó ayer una demanda millonaria ante un tribunal neoyorquino en la que Trump, Rusia y WikiLeaks son acusados de confabulación para perjudicar a Hillary Clinton en los comicios de 2016.

The Democratic Party is fighting to protect elections. That’s why we’re suing the Trump campaign and Russia. https://t.co/qj5lAUw8jj