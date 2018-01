Sólo el día en que muera voy a dejar de luchar: Lula da Silva

Sao Paulo

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo que está "extremadamente tranquilo" sobre el resultado del juicio en segunda instancia por corrupción que se sigue en Porto Alegre y aseguró que seguirá luchando hasta el día en el que muera.



"La única decisión que espero hoy es que, por 3 a 0, los magistrados digan que el juez Moro se equivocó al dar la sentencia (en primera instancia)", aseguró el ex presidente en la localidad de Sao Bernardo do Campo, en la zona industrial de Sao Paulo.

"La única decisión que espero hoy es que los magistrados digan que el juez Moro se equivocó al dar la sentencia"