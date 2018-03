Decomisan en Río más de mil kilos de cocaína pura

Las fuerzas de seguridad decomisaron un cargamento de casi una tonelada y media de cocaína pura escondida en contenedores localizados en el puerto de Río de Janeiro, en una de las mayores operaciones de este tipo llevadas a cabo en este estado brasileño víctima de la violencia.

Las policías federal y civil, así como autoridades de Hacienda brasileña descubrieron mil 300 kilogramos de cocaína pura sin cortar en dos contenedores que se encontraban en el puerto de Río, en un hallazgo fortuito mientras los oficiales buscaban armas y municiones.

.@PCERJ, @policiafederal e @ReceitaFederal realizaram ontem uma das maiores apreensões de drogas da história do RJ. Em operação conjunta, agentes apreenderam​ aproximadamente 1,5 tonelada de cocaína pura, escondidas em containers no Porto do Rio (+) pic.twitter.com/UkiHNr4l0S