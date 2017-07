Fans de Trump se ofenden por Declaración de Independencia

La cadena pública de radio de Estados Unidos, NPR, conmemoró el Día de la Independencia publicando en Twitter toda la Declaración de Independencia, línea por línea, pero al parecer varios usuarios de la red social no reconocieron lo que estaban leyendo y se molestaron.

NPR transmitió el texto en decenas de tuits. Algunas de las críticas en el texto al rey Jorge III de Inglaterra causaron respuestas furiosas por los partidarios de Donald Trump, que al parecer creyeron que estaban dirigidas al mandatario.

Uno de los tuits de NPR decía: "Un príncipe cuyo carácter está marcado por cada acto que puede definir a un tirano no está capacitado para ser el gobernante de gente libre".

Otro decía: "Y totalmente no merecedor de encabezar una nación civilizada".

it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government,