Abuchean a Trump en Davos por criticar a la prensa

Suiza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue abucheado en Davos cuando criticó de nuevo a la prensa, a la que calificó de "cruel".

"Hasta que me convertí en político no me di cuenta de lo cruel, mala y falsa que puede llegar a ser la prensa", dijo Trump respondiendo a una pregunta tras su discurso, provocando los abucheos de parte del público de la sala.

Trump afirmó que durante sus años como hombre de negocios la prensa le trataba muy bien pero que, una vez que anunció que se iba a dedicar a la política, no ha dejado de acosarle.

El presidente de Estados Unidos aseguró que se considera "un animador", (cheerleader en inglés) de su país, un papel que le encanta desempeñar y que todo gran líder debería asumir.



Durante un discurso pronunciado en el Foro Económico Mundial, Trump explicó que este papel de "animador" no le supone ningún esfuerzo, pues ama "profundamente su país".

El presidente estadunidense aseguró que su bagaje personal como magnate antes de entrar en política le ha resultado muy útil tras su llegada a la Casa Blanca.



Su experiencia en el mundo de los negocios - "he sido muy bueno ganando dinero", creando y construyendo, dijo- le ha facilitado desarrollar su trabajo.