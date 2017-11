La legisladora transexual amante del metal

México

Danica Roem se convirtió en la primera mujer transexual en haber sido electa legisladora del estado de Virginia, pero la política no ha sido su único interés, pues desde al menos ocho años lidera una banda de metal.

Se trata de Cab Ride Home, originaria de Virginia del Norte y la cual toca una mezcla de trash metal y death metal melódico, de acuerdo con Roem, quien es la vocalista.

La banda está conformada por cinco integrantes y representa una cosa: salir de fiesta, según el perfil en su página web.

"No digo que soy una cantante, porque eso es para quien canta bien. Yo apenas tengo un micrófono y grito"



El álbum debut, que lleva por título The Intoxicated Massacre, fue lanzado solo en versión digital el 20 de marzo de 2009 e incluye siete temas.

A este le sigue el EP To The Top, publicado el 15 de octubre de 2010 solo en digital y con tres canciones; así como .266: You’re All a Bunch of Drunks, el cual es un avance con tres temas de lo que sería su segundo álbum.

Crash the Gate fue lanzado el 7 de abril de 2017 tanto en versión digital como física e incluye 11 temas.

"No digo que soy una cantante, porque eso es para quien canta bien. Yo apenas tengo un micrófono y grito", dijo Roem en una entrevista reciente para la agencia de noticias AFP.

En 2012 inició el proceso para su cambio de identidad sexual.

“Ahora todos los sueños están permitidos, incluso hasta la Casa Blanca, para quienes sean transexuales o no”, dijo tras haberle ganado al republicano conservador Bob Marshall.





