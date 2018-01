Trump acusa a demócratas de obstruir plan para dreamers

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que propuso un trato maravilloso sobre el programa de Acción Diferida (DACA, por sus siglas en inglés), que protege a los dreamers de la deportación y acusó a los demócratas de obstruir su iniciativa.

En su cuenta de Twitter, el mandatario estadunidense escribió que los demócratas sólo utilizan la reforma migratoria como botín político.

"He ofrecido DACA, un maravilloso trato, incluso he duplicado el número de destinatario y una vía de 12 años para la ciudadanización por dos razones: (1) porque los republicanos quieren arreglar un problema terrible de largo plazo. (2) Para mostrar que los demócratas no quieren resolver DACCA, ¡Sólo utilizarlo!", dijo.

