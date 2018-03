Trump culpa a demócratas por no tener acuerdo sobre DACA

El presidente estadunidense Donald Trump culpó a los demócratas por la incapacidad del Congreso para extender protecciones para jóvenes migrantes otorgadas por un programa que él ha tratado de eliminar.

Trump escribió en Twitter: "Es el 5 de marzo y los demócratas no hacen nada sobre el DACA". Agregó: "¡Estamos listos para un acuerdo!".

It’s March 5th and the Democrats are nowhere to be found on DACA. Gave them 6 months, they just don’t care. Where are they? We are ready to make a deal!