Casa Blanca acepta revisar nuevo plan para 'dreamers'

El jefe de gabinete del presidente Donald Trump, John Kelly, aceptó revisar una nueva propuesta bipartidista de la Cámara de Representantes para resolver el problema de los miles de dreamers y el tema de la seguridad fronteriza, anunciaron legisladores demócratas.

Kelly, quien se reunió esta mañana en el Congreso con los miembros del Grupo Legislativo Hispano (CHC), indicó que si la iniciativa es lo mejor que puede alcanzarse en el Congreso, el presidente Donald Trump podría firmarla, según el demócrata Luis Gutiérrez, quien participó en el encuentro.

"Yo estoy más optimista y positivo después del diálogo, no tanto por lo que dijo el señor Kelly, sino por lo que dijo este Caucus... le dijo de una manera clara: 'estamos dispuestos a negociar de buena fe'", agregó Gutiérrez.

"Pero ustedes -dijo Gutiérrez a Kelly- tienen que garantizar que nuestros dreamers van a estar en un lugar seguro, incluso y claramente hacia la ciudadanía para que nunca puedan ser tomados como rehenes de nuevo".

Talking to reporters after meeting with WH CoS Kelly. The WH knows we want the #Dreamers and are demanding cuts to legal #immigration and increases to deportation as ransom. Courteous meeting, but WH doesn’t have a plan to actually pass a bill. #twill#HereToStay#DreamActpic.twitter.com/wP19AqKPZL