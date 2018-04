La reina Isabel celebra sus 92 años con salvas de cañón

La reina Isabel II celebra este sábado su cumpleaños número 92. La celebración inició con salvas de cañón en su honor, y más tarde se espera que asista a un concierto con motivo de la cumbre de la Commonwealth.

Como es tradicional, el aniversario de su majestad fue saludado con 41 salvas de cañón en Hyde Park y 62 en la Torre de Londres, mientras que en el cambio de guardia en el palacio de Windsor, una banda militar interpretó el "feliz cumpleaños".

Nacida el 21 de abril de 1926, y reina desde 1952, la decana de los monarcas suele festejar su cumpleaños en dos tiempos: en privado el día de su onomástico y luego en una ceremonia oficial en el mes de junio, para eludir la caprichosa meteorología británica.

En su cuenta de Twitter, la familia real compartió una foto de la reina.

Happy 92nd Birthday to Her Majesty The Queen!#QueensBirthday#HappyBirthdayHerMajestypic.twitter.com/6FqHbsJmyN