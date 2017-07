Cuba evoca soberanía en DDHH frente al acercamiento de la UE

La Habana

El gobierno de Cuba acogió favorablemente este miércoles la aprobación por la Eurocámara del acuerdo que le permitirá normalizar relaciones con la UE tras dos décadas, pero reivindicó su soberanía e independencia frente al tema de derechos humanos.

El Parlamento Europeo adoptó el acuerdo bilateral de cooperación con 567 votos a favor y 65 en contra, con lo que Cuba dejará de ser el único país latinoamericano sin un convenio de este tipo con la Unión Europea (UE).

Este acuerdo está "destinado a convertirse en el primer marco contractual bilateral, basado en igualdad, respeto mutuo y reciprocidad", reaccionó en Twitter el vicecanciller cubano Rogelio Sierra.





El convenio, que fue negociado desde 2014 y suscrito oficialmente en diciembre último, sustituye a la controvertida Posición Común de 1996, que vinculaba la cooperación europea a "mejoras" en los derechos humanos.

El acercamiento europeo a Cuba contrasta con el reciente endurecimiento de la política frente a la isla por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El mandatario, que llamó brutal al gobierno cubano, dejó sin efecto algunas medidas de flexibilización del embargo vigente adoptadas por su antecesor Barack Obama, en el marco de restablecimiento de relaciones diplomáticas con la isla comunista.

Entretanto, el vicecanciller cubano destacó los "vínculos históricos" con la UE y el interés mutuo de "ampliar relación sobre bases de respeto y beneficios mutuos".

Sierra afirmó, sin embargo, que el "Parlamento Europeo debe comprender que #Cuba es un Estado soberano e independiente", tras la resolución adoptada también este miércoles al margen de la ratificación del acuerdo de cooperación.

En el texto, la Eurocámara reconoce que el diálogo que llevan a cabo La Habana y la UE sobre derechos humanos, "no ha permitido poner fin a las detenciones por motivos políticos".

Los eurodiputados urgen además a la UE a prestar ayuda "con la transición económica y política en Cuba, alentando la evolución hacia estándares democráticos".

El vicecanciller Sierra hizo notar que se trata de una "resolución No legislativa de la #Eurocámara", "no vinculante", que no forma parte del acuerdo negociado por ambas partes.

Inmersa en una cauta y lenta apertura al mercado, Cuba ha descartado abrir el régimen de partido único que rige desde hace más de medio siglo, y es acusada de reprimir cualquier voz disidente.





