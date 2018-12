Crece la presión para un nuevo referendo sobre ‘brexit’

Agencia EFE

La presión para respaldar un segundo referendo sobre el brexit, ante la falta de una mayoría que apoye el acuerdo al que ha llegado el gobierno británico con Bruselas, continuó ayer aumentando para la primera ministra, la conservadora Theresa May, y el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn.



Medios británicos aseguran que altos cargos del gabinete de May han comenzado a diseñar planes para una eventual consulta a espaldas de la propia jefa de gobierno, a pesar de que la líder torie ha recalcado su oposición a ese plebiscito.



Al mismo tiempo, una parte de las bases del Partido Laborista inició una campaña para defender una consulta, aunque miembros de la dirección temen que la opción podría dañar sus opciones electorales, dado que una parte de sus votantes defendieron el brexit, publica el dominical The Observer.



El también laborista Tony Blair, primer ministro británico entre 1997 y 2007, fue ayer el blanco de las críticas de May, tras haberse expresado esta semana a favor de posponer el brexit y convocar un segundo referendo.



May, que aún confía en obtener concesiones de Bruselas que faciliten la ratificación en el Parlamento del acuerdo al que llegó a finales de noviembre con la Unión Europea (UE), dijo que la postura de Blair es “un insulto al cargo que una vez ocupó”.



A pesar de la oposición de May, The Sunday Times asegura que el “número dos” del Ejecutivo, David Lidington, comenzó a sondear a parlamentarios sobre el posible apoyo que tendría un referendo en la Cámara de los Comunes.

Al menos cinco miembros del Ejecutivo defienden esa vía, mientras que cada vez más parlamentarios tories quieren que May les otorgue libertad de voto para decidir sobre el camino a seguir si cae el acuerdo del brexit, según los medios.



El titular de Comercio Internacional, Liam Fox, ha dicho que no consideraría un “problema” que los parlamentarios tuvieran libertad de voto para pronunciarse a favor de una consulta u otras opciones respecto al proceso del brexit.



La tensión se ha extendido con los laboristas. The Observer revela que el presidente de la formación, Ian Lavery, advirtió esta semana que apoyar un segundo referendo provocaría que “perdieran las próximas elecciones”, pues 35 por ciento de sus votantes apoyó el brexit.



A ese respecto, la ministra principal escocesa, la nacionalista Nicola Sturgeon, urgió al Partido Laborista a convocar una moción de censura contra el gobierno de Theresa May para forzar unas elecciones generales y, si esa opción falla, respaldar una segunda consulta.



(Guillermo Ximenis-EFE Londres)