Corker, el senador republicano que critica al presidente

Washington

El senador republicano Bob Corker ha dicho públicamente lo que, según él, muchos de sus colegas piensan en privado: Donald Trump es un ser impulsivo e inestable que pone en peligro a Estados Unidos.

Las declaraciones emitidas el domingo por el republicano son una respuesta a las fuertes críticas que recibió por parte del presidente Trump, quien en Twitter el mandatario divulgó cómo Corker le rogó que lo apoyara para optar a la reelección el próximo año y él le dijo "NO".

En una serie de tuits, Trump escribió: "El senador Bob Corker me 'suplicó' que apoyara su reelección en Tennessee. Dije 'NO' y abandonó (dijo que no podía ganar sin mi apoyo). También quiso ser secretario de Estado y dije 'NO, GRACIAS'. También es ampliamente responsable del horrendo acuerdo con Irán!", añadió Trump, pero Corker lo rebatió.

A través de Twitter, el senador adoptó un tono aún más personal para responder a los ataques en su contra emitidos por el presidente. "Lástima que la Casa Blanca se haya convertido en una guardería para adultos. Alguien se saltó el turno esta mañana", escribió el domingo para dar a entender que faltó alguien que controlara al mandatario.

Corker es el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y uno de los 52 miembros de una mayoría para la que, hasta ahora al menos, el fin justificaba los medios: aprobar las reformas conservadoras ameritaba mantener la amabilidad con el presidente estadunidense, a pesar de sus excesos.

"Sé de fuente confiable que, cada día en la Casa Blanca, la meta es contenerlo", expresó el senador de Tennessee, de 65 años, al diario The New York Times también el domingo.

El desprecio de los líderes del Congreso por Trump es un secreto a voces. Lo consideran poco interesado en las reformas de fondo y demasiado brutal. También le reprochan en privado haber atacado a los republicanos que se opusieron a la derogación de la ley de salud de Barack Obama.

Esta es la primera vez que un alto funcionario republicano ataca tan claramente la personalidad del 45 presidente de Estados Unidos.

En agosto, Corker tuvo duras palabras para Trump tras sus polémicos comentarios sobre los episodios de violencia en Charlottesville (Virginia). "El presidente aún no ha podido mostrar la estabilidad, ni parte de la competencia que necesita demostrar para tener éxito. Y nuestra nación y nuestro mundo necesitan que tenga éxito, sea republicano o demócrata", dijo entonces Corker. Durante esos hechos falleció una mujer de 32 años al ser atropellada presuntamente por un neonazi, mientras participaba en una manifestación antirracista.

La reacción del presidente de Estados Unidos a las tensiones raciales después de lo sucedido en Charlottesville, Virginia levantó una fuerte polémica luego de que culpara "a las dos partes" de lo sucedido.

El senador Corker parece decidido a denunciar el peligro que supone la personalidad de Trump, más que detenerse en sus ideas.