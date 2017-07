Kim no tiene nada mejor que hacer que lanzar misiles, dice Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó a una nueva prueba de un misil norcoreano preguntándose en Twitter si el líder norcoreano, Kim Jong-un, no tiene nada mejor que hacer y advirtiéndole que la paciencia de Seúl y Tokio se está acabando.

Trump, que ha pasado un fin de semana jugando al golf por trigésimo quinta vez desde que llegó a la Presidencia, recurrió a Twitter para asegurar: "Corea del Norte acaba de lanzar otro misil ¿Este tipo no tiene nada mejor que hacer con su vida?".

North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea.....