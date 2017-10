Cooperación entre México y EU se mantiene

Las tensiones que han prevalecido en la negociación del Tratado de Libre Comercio no afectará la cooperación que se mantiene entre México y Estados Unidos, aseguró el Administrador Mark Green de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)

"En el rol que tenemos la expectativa de incrementar la vitalidad y cooperación económica como región, entre Estados Unidos y México, entre Estados Unidos y Centroamérica para buscar formas en que se pueda promover la prosperidad para todos", dijo.

Our team at @USAIDMX is among the finest in the world. Thanks for all the great work! pic.twitter.com/E31g0bxvbO