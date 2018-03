Convocan a paro por el Día Internacional de la Mujer

México

Grupos de derechos humanos y feministas convocaron para este jueves 8 de marzo a las 16 horas en el Ángel de la Independicia, a un paro internacional para hacer visible el trabajo que realizan las mujeres y denunciar la violencia de género así como la brecha laboral.

Un día antes, el 7 de marzo a las 18:30 horas, se llevará a cabo el Foro Ellas, Ellos y Nuestros Prejuicios en las instalaciones de MILENIO, previo al Día Internacional de la Mujer.

La manifestación convocada para el jueves en México (que inició desde ayer en otros países), se busca resaltar la labor del sector femenino en el mundo, cuyo trabajo no es del todo reconocido.

Hace unos años salió la película Un día sin mexicanos; este paro sigue el mismo principio, hacer evidente todo lo que sucede a manos de las mujeres.

Las participantes levantarán consignas como #NosParamos, #WeStrike y “Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras”.

Diferentes grupos han convocado a mujeres alrededor del mundo a unirse a la iniciativa y en el caso de México asistirán al paro figuras como Marta Lamas, antropóloga feminista y profesora de tiempo completo del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM.

Cabe mencionar que la convocatoria no incluye a hombres, no por discriminación sino por el principio de la marcha: hacer visible lo invisible. El llamado incluye tanto a mujeres asalariadas como no asalariadas y de todas las orientaciones sexuales.

Los antecedentes de este paro se sentaron en Islandia, en un movimiento convocado el 24 de octubre en 1975. En la huelga participaron amas de casa y trabajadoras remuneradas.

En el aniversario del movimiento en 2016 las mujeres trabajadoras y amas de casa salieron a las calles nuevamente para evidenciar la brecha salarial.

En entrevista con MILENIO, el senior partner de McKinsey, Alberto Chaia, afirmó qué hay “un millón de mujeres con título universitario que no trabajan”.

A la fecha, el hombre gana más que la mujer a pesar de tener el mismo puesto; según la Organización Internacional del Trabajo ganan 30 por ciento menos.

Con la intención de abrir a debate la violencia de género, la nueva edición de MILENIO Foros invita a grandes personalidades al foro de Ellas, Ellos y Nuestros Prejuicios, que se transmitirá por Facebook Live y Twitter a partir de las 18:30 horas.

El debate contará con una charla magistral seguida de un panel. Para ver mayor información del foro y encontrar los perfiles de lospanelistas hay que entrar al web milenio al apartado de Foros.