Congresista pide el Nobel para Trump si Norcorea se desarma

El congresista republicano Luke Messer reclamó el premio Nobel de la Paz para el presidente estadunidense, Donald Trump, en caso de que Corea del Norte inicie su proceso de desnuclearización.

"Si las conversaciones con Corea del Norte llevan a una acción concreta, el presidente Trump debería estar bien encaminado hacia su propio premio Nobel de la Paz", aseguró en un comunicado Messer, en relación al reciente acercamiento entre Washington y Pyongyang.

If talks with North Korea lead to concrete action, @realDonaldTrump should be well on his way to a Nobel Peace Prize, and unlike President Obama, this time it would be well deserved. https://t.co/iCHjjbCT0k