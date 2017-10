Colombianos atrapan, golpean y desnudan a ladrones

Ciudad de México

Ciudadanos de Colombia golpearon a un par de ladrones, a quienes obligaron a caminar desnudos por las calles.

Entre gritos de "Agárrenlos, ladrones, ladrones", los sujetos fueron rodeados y desnudados por los vecinos del barrio El Tablazo, en el municipio de Itagüí.

De acuerdo con El Colombiano, el incidente ocurrió el 19 de octubre, cuando los ladrones abordaron un autobús para robar a los pasajeros. Sin embargo, al bajar del vehículo, las personas gritaron para pedir auxilio.

Aunque los delincuentes intentaron escapar en un taxi, los vecinos lograron alcanzarlos. "La gente les quitó la camisa, los pantalones y les gritaban 'ratas'. Al final los hicieron caminar sin ropa”, dijo una testigo al diario local.

Las autoridades no actuaron contra los delincuentes debido a que no hubo una denuncia penal en su contra; exhortaron a los ciudadanos a no hacer "justicia por su propia mano".



