Joven apuñala, golpea y tortura a su novia por 90 días

Bogotá

Kelly Jhoana Villamizar vivía aterrada, su pareja sentimental, Juan Esteban Salazar, la mantuvo cautiva por 90 días. Villamizar aseguró a las autoridades de Ocaña, Colombia, que su pareja le "pegaba, mordía, rapó y decía que estaba loca", declaró la víctima ante autoridades en la ciudad.

La joven aseguró que cuando lo conoció, en diciembre pasado, la dulzura que había mostrado durante el inició de la relación se esfumó en un sólo momento.

"Al principio me trataba bien. Luego comenzó con las agresiones verbales, me insultaba mucho", relató Kelly. El día que llegó la Policía hasta la puerta de su domicilio, salió el agresor, quien se mostró sorprendido y argumentó que su ‘mujer’ no estaba dispuesta debido a que había sufrido una caída de una moto.

A pesar de su negativa, los uniformados ingresaron al domicilio para verificar el estado de salud de Kelly. Ahí estaba la, sentada sobre la cama, aún bajo los efectos de una droga, con la nariz destrozada y los ojos tan hinchados por los golpes que casi no podía ver. Estoy bien, dijo, mientras su victimario se encontraba en la habitación.

“Estoy bien”, reiteró a su hermana, quien le pidió salir de inmediato.

Luego de unos minutos, Juan Esteban Salazar que se encontraba en la habitación,salió y Kelly confesó: “El día que yo hice maletas para irme, ese fue el día que me apuñaló la mano y me cortó el cabello”."Fue horrible, pero gracias a la Policía y a mi hermana que me rescataron. Yo no hablaba con nadie. Me tenía prácticamente secuestrada", confesó.

Aunque Salazar fue arrestado, ahora se encuentra en libertad debido a que no existe una orden de denuncia en su contra.

jamj