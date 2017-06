Periodistas de CNN renuncian tras publicación sobre Rusia

Washington

Tres periodistas del canal de noticias CNN, entre ellos el jefe de la unidad de investigación, renunciaron tras retractarse de una historia sobre vínculos financieros de miembros de la campaña del presidente estadunidense Donald Trump con Rusia.



El autor del artículo, Thomas Frank; el editor jefe de la unidad, Eric Lichtblau, y el responsable máximo de la unidad de investigación de CNN, Lex Haris, dimitieron a sus cargos.



"Tras la retractación de la historia publicada en CNN.com, CNN ha aceptado la dimisión de los empleados involucrados en la publicación de la historia", informó un portavoz del canal.

TE RECOMENDAMOS:CNN y NYT responden a Trump por veto en Casa Blanca



Según CNN, la historia, publicada el pasado jueves, no cumplía los estándares de calidad y rigurosidad que se han establecido dentro de la redacción, especialmente porque la historia se basaba en una sola fuente anónima.



No obstante, miembros de la unidad de investigación de la CNN indicaron que la retractación no significa que la historia no sea cierta, sino que no se siguieron los procedimientos para tener un artículo sólido y respaldado por varias fuentes fidedignas.



La historia aseguraba que el Congreso de Estados Unidos estaba investigando los lazos de fondos de inversión rusos con miembros del equipo de Trump, entre ellos Anthony Scaramucci, asesor del presidente estadunidense.



Este tipo de trabajos de investigación son revisados por varios niveles de edición y verificación y pasan por el filtro de otros periodistas y jefes de redacción, así como por abogados de la empresa.

TE RECOMENDAMOS: OEA critica bloqueo de señal de CNN en Venezuela



La historia sólo fue publicada en la web, no en el canal televisivo de noticias, y todos los enlaces a la misma han sido desactivados.



Ante este anuncio, Trump escribió en su cuenta de Twitter una serie de mensajes celebrando la renuncia de los comunicadores y cuestionó qué pasa "con todas las noticias falsas".



"Wow, CNN tuvo que retirar la gran historia de "Rusia", con tres empleados obligados a renunciar. ¿Qué pasa con todas las historias falsas que hacen? ¡NOTICIAS FALSAS!.

Wow, CNN had to retract big story on "Russia," with 3 employees forced to resign. What about all the other phony stories they do? FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de junio de 2017



"Noticias falsas. CNN está estudiando grandes cambios en la administración ahora que se vieron atrapados falsamente empujando sus falsas historias rusas. Clasificaciones abajo!"

Fake News CNN is looking at big management changes now that they got caught falsely pushing their phony Russian stories. Ratings way down! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de junio de 2017



"Así que agarraron en frío con Fake News CNN, pero ¿qué pasa con NBC, CBS & ABC? ¿Qué pasa con el @nytimes @ y @washingtonpost? Todos son noticias falsas!".

So they caught Fake News CNN cold, but what about NBC, CBS & ABC? What about the failing @nytimes & @washingtonpost? They are all Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de junio de 2017



IRH