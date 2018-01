Trump: 'dreamers' son buenos y deberían poder estar en EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cree que los inmigrantes conocidos como dreamers son gente buena y "deberían poder quedarse en el país".



Los dreamers son menores que ingresaron a Estados Unidos acompañando a sus padres indocumentados, y el programa conocido como DACA, que afecta a unas 690 mil personas, les protege provisionalmente de ser deportados.





"Vamos a resolver el problema de DACA", afirmó

Trump

en una entrevista en Davos, Suiza, difundida por la cadena CNBC, de la que adelantó algunos comentarios.

"Son gente buena", afirmó

Trump

refiriéndose a los dreamers. "Son personas que deberían poder quedarse en este país", agregó el gobernante, quien ya se retiró de la ciudad suiza.

Heading back from a very exciting two days in Davos, Switzerland. Speech on America’s economic revival was well received. Many of the people I met will be investing in the U.S.A.! #MAGA