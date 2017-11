CIA insiste: Moscú sí influyó en elecciones

Hanói y Washington

El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadunidense, Mike Pompeo, mantuvo ayer sus acusaciones sobre la injerencia de Moscú en la campaña electoral presidencial de Estados Unidos en 2016 en un comunicado emitido por la cadena CNN horas después de que el presidente de EU, Donald Trump, diera como válida la negativa al respecto del mandatario ruso, Vladimir Putin.

“El director mantiene, como siempre lo hizo, el informe de enero de 2017” de los servicios de inteligencia sobre la injerencia rusa en los comicios estadunidenses, señaló la CIA. Trump había destacado ampliamente los desmentidos de Putin, sobre las acusaciones de injerencia rusa en la campaña electoral de EU, dando a entender, luego de reunirse en Vietnam, que lo consideraba sincero.

“Me dijo que de ninguna manera se había entrometido en nuestras elecciones”, dijo Trump ayer en el avión presidencial Air Force One rumbo a Hanói. “Realmente creo que si me dice esto es que lo dice de verdad”, añadió. Por su parte Putin reiteró que todo eran “fantasías”.

“¿En qué momento los odiosos y tontos que andan por allí se van a dar cuenta de que tener una buena relación con Rusia es algo bueno y no algo malo? Siempre están haciendo maniobras políticas, lo cual es malo para nuestro país. Quiero resolver Corea del Norte, Siria, Ucrania, el terrorismo, y Rusia puede ser útil”, agregó Trump este domingo en la capital vietnamita, durante la última etapa de su gira por Asia.

Los jefes de los servicios de inteligencia estadunidenses afirmaron ante el Congreso que Rusia había intentado influenciar la campaña presidencial para favorecer a Trump. El presidente de EU aseguró tener “una buena relación” con Putin, con quien tuvo “dos o tres discusiones muy breves” al margen de la cumbre.

“Cada vez que lo veo me dice que no lo hizo y creo realmente que cuando me dice eso es que lo piensa”, añadió. “Creo que se sintió insultado” por esas acusaciones, agregó. “Y ello no es bueno para nuestro país”, dijo, subrayando que tener buenas relaciones con Moscú permitiría avanzar en temas cruciales como Corea del Norte.

Asimismo, Trump y Putin están de acuerdo en que no hay “solución militar” posible a la guerra en Siria, según anunciaron Moscú y Washington en un comunicado conjunto. “Los presidentes están de acuerdo en decir que el conflicto en Siria no tiene solución militar” y confirmaron su “determinación para vencer al Estado Islámico (EI)”, afirmaron. Mientras, en Siria, el grupo yihadista lograba recuperar al ejército su bastión de Bukamal, fronterizo con Irak.

Trump reveló también que su par chino Xi Jinping aceptó endurecer las sanciones contra Norcorea en respuesta al programa prohibido de armas nucleares desarrollado por Pyongyang. Trump agregó en otro tuit que nunca llamaría “enano y gordo” al líder norcoreano Kim Jong-un. “¿Porqué Kim Jong-un me insulta llamándome ‘viejo’ cuando yo JAMÁS lo llamaría enano y gordo? ¡Yo hago todo lo posible por ser su amigo y tal vez algún día ello suceda!”

A su vez, un portavoz del ministerio norcoreano de Relaciones Exteriores calificó el viaje de Trump de “belicista con miras a una confrontación para privar a la República Popular Democrática de Corea de su disuasión nuclear defensiva” y aseguró que es un motivo para seguir desarrollando su arsenal nuclear.

EU INCUMPLIRÁ SUS OBJETIVOS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO: INFORME

Estados Unidos no cumplirá con su compromiso para reducir las emisiones de gases con efecto invernadero en un 26-28% para 2025, hasta alcanzar niveles inferiores a los de 2005, objetivo fijado por 196 países en el acuerdo de París sobre el clima en 2015, según un informe divulgado en unas negociaciones de la ONU en Bonn.

Un aumento de los esfuerzos a escala subnacional para reducir la huella de carbono del país no compensará la decisión del presidente estadunidense, Donald Trump, de abandonar las políticas de su predecesor y promover el uso de las energías fósiles, advierte el documento. “Habida cuenta de las políticas de la administración actual de Estados Unidos, los comprometidos esfuerzos no federales no bastan para que se cumplan los compromisos de Estados Unidos en el acuerdo de París”, establece el análisis, de 120 páginas, llamado “El compromiso de América”.

El gobernador de California, Jerry Brown, y el ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg revelaron el informe en Bonn, junto a la jefa de la ONU para el clima, Patricia Espinosa, y el primer ministro de Fiyi, Frank Bainimarama, que preside los encuentros, que se prolongarán 12 días.

Con información de AFP/París.