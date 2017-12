Vuelo EU-Japón regresa por "confusión" de pasajero

Un vuelo que iba de Los Ángeles a Tokio dio la vuelta el martes porque había una persona no autorizada a bordo, quien portaba un boleto de otra aerolínea.

El vuelo 175 de All Nippon Airways salió del aeropuerto internacional de Los Ángeles, Estados Unidos alrededor de las 11:30 de la mañana, pero nunca llegó al aeropuerto de Narita, en Tokio, Japón, según KABC-TV.

TE RECOMENDAMOS: Aerolíneas registran políticas sobre retrasos en vuelos



La modelo Chrissy Teigen, que estaba en el avión, tuiteó que el vuelo había dado la vuelta cuando llevaban cuatro de las 11 horas del viaje.

I won’t be able to sleep until I know how this person figured out they were on the wrong flight. That’s all I ask. 150 people have been majorly inconvenienced, please, just tell me