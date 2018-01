Choca tren en EU ocupado por legisladores; hay un muerto

Un tren que llevaba a legisladores republicanos a su encuentro invernal de Virginia Occidental, entre ellos al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, chocó con un camión de basura, accidente que dejó al menos un muerto.



Las autoridades locales confirmaron un fallecido y un herido de gravedad y que ambos viajaban en el camión.

El choque tuvo lugar cerca de la localidad de Crozet, en Virginia, a 200 kilómetros al suroeste de Washington.



La compañía Amtrak señaló que no había heridos entre los pasajeros o trabajadores del tren.



"Estamos en camino a nuestro retiro anual del partido republicano, el tren que llevaba miembros y esposas y esposas golpeó algo. (Mi esposa) Laina y yo estamos bien, estamos ayudando a los heridos", indicó Roger Marshall, congresista por Kansas, en su cuenta de Twitter.



We are on our way to our annual GOP retreat, the train carrying members and spouses hit something. Laina and I are ok, I am helping those that are injured, I will have Laina keep you updated as I know more.