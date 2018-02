Socavón deja 8 muertos y 3 desaparecidos en China

En China una carretera se desplomó debido a una fuga de agua en las obras de una estación de metro dejando un socavón que provocó que la muerte de ocho personas y tres personas estén desaparecidas, informaron las autoridades.

La inundación del subsuelo que había en el sitio de la tragedia se debían a las obras públicas y fue lo que provocó el hundimiento de la calzada.

El incidente ocurrió en Foshan, metrópoli industrial de la provincia de Guangdong, indicó la municipalidad mediante un comunicado.

"Nueve obreros tuvieron que ser socorridos. (...) Las operaciones de salvamiento y de rehabilitación (de la carretera) siguen adelante" indicó la misma fuente.

Imágenes de la catástrofe mostraban un gran cráter lleno de agua y barro, en medio de una gran carretera cuyo asfalto estaba agrietado.

8 people are confirmed dead after a major road in S China's Foshan collapsed on Wednesday night pic.twitter.com/RoFOLqSuvX

La zona que se hundió es el equivalente a dos campos de baloncesto, y el socavón tiene unos seis metros, según el diario oficial China Daily.

#UPDATE: 3 people remain missing after the accident which happened at a metro construction site in Foshan. 9 have been hospitalized and are out of danger. pic.twitter.com/EWBtBn6XD7