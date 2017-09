Canadá le prohíbe la entrada a Chelsea Manning

La ex analista de inteligencia estadunidense detrás del escándalo de WikiLeaks, Chelsea Manning, informó que le fue prohibido entrar a Canadá debido a las condenas que recibió en su país.

"Entones, ¿me imagino que Canadá me ha vetado permanentemente?", escribió en Twitter Manning, junto a la imagen de un documento de autoridades canadienses en el que se le niega el ingreso para una visita temporal debido a la condena que recibió en Estados Unidos.

so, i guess canada has permanently banned me ? ✋🤠🌄🇨🇦 @CitImmCanada denied entry b/c of convictions similar to "treason" offense 🤔🌈💕 pic.twitter.com/xp0JOEEOGd