Chavismo presume acuerdo con la oposición, pero ésta lo niega

El oficialismo venezolano aseguró que llegó a un preacuerdo con la oposición durante el diálogo que realizaron en Santo Domingo, lo que fue negado por la parte opositora, que aseguró que aún faltan varios temas en los que avanzar.

"Aquí no se ha firmado ningún preacuerdo", señaló la oposición

"Aquí no se ha firmado ningún preacuerdo, lo único que hay en blanco y negro son aquellos aspectos en los que hay avances", afirmó el portavoz de la oposición en estas conversaciones, Julio Borges, poco minutos después de que el ministro de Comunicación de Venezuela , Jorge Rodríguez, anunciara el preacuerdo.



El presidente dominicano, Danilo Medina, anfitrión del diálogo, explicó que ambas partes firmaron "un acta con los avances de la agenda del diálogo" pero que quedan asuntos pendientes que deben ser discutidos en Caracas, por lo que se van a dar varios días para volver a la mesa de diálogo en Santo Domingo, "tentativamente" el próximo lunes. En una rueda de prensa tras una nueva jornada deconversaciones en la Cancillería dominicana, Rodríguez dijo que "la mesadel diálogo" ha "permitido aterrizar en el día de en unpreacuerdo entre las partes que permitió firmar un acta donde están contenidasya los elementos de entendimiento entre la derecha venezolana y la RepúblicaBolivariana de Venezuela". "Sólo faltan detalles, elementos mínimos" para lograr el acuerdo, dijieron los chavistas

Rodríguez añadió que "solo faltan detalles, elementosmínimos" para lograr el acuerdo, que, aseguró se firmará el próximo lunesen Santo Domingo, lo que a su juicio, representa una "derrota" parasectores adversos al Gobierno de Nicolas Maduro, entre los que citó a EstadosUnidos. Subrayó, además, que esos "mínimos" detalles serándilucidados en Caracas con la oposición, que, sin embargo, aseguró que hahabido avances en algunos puntos pero en otros no. Borges, portavoz de la oposición, señaló que se tomarán"estos días para ver si se pueden construir la soluciones y los aspectosque permitan que haya finalmente un acuerdo en Venezuela", pero insistióen que no hay un preacuerdo y tampoco se refirió a la fecha de un nuevoencuentro. gcc