Trump espera cumbre con Kim tras cese de pruebas nucleares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el anuncio del líder norcoreano, Kim Jong-un, de suspender las pruebas nucleares y de misiles y cerrar un sitio de experimentación.

"Corea del Norte acordó suspender todas las pruebas nucleares y cerrar un importante sitio de pruebas. Estas son muy buenas noticias para Corea del Norte y el mundo - ¡un gran progreso! Esperamos nuestra cumbre", escribió Trump en Twitter.

