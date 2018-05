Inauguran en Jerusalén la embajada de Estados Unidos

El himno de Estados Unidos y el embajador de ese país ante Israel, David Friedman, dieron inicio a la ceremonia de la histórica inauguración de la embajada estadunidense en Jerusalén.



"Hoy abrimos la embajada de los Estados Unidos en Jerusalén, Israel", dijo el embajador frente al presidente israelí, Reuvén Rivlin, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y la delegación estadunidense enviada por Donald Trump, que incluye a su hija Ivanka y su marido Jared Kushner.



Estados Unidos es el primer país en tener su representación diplomática ante Israel en Jerusalén desde 2006, después de que los países las retiraran cuando la comunidad internacional lo pidió por la anexión israelí en 1980 de la parte ocupada palestina, no reconocida internacionalmente.

El presidente Trump también celebró en Twitter la apertura de la sede diplomática asegurando que es un gran día para Israel.

U.S. Embassy opening in Jerusalem will be covered live on @FoxNews & @FoxBusiness. Lead up to 9:00 A.M. (eastern) event has already begun. A great day for Israel!