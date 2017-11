Miles se manifiestan contra el arresto de líderes catalanes

Barcelona

Miles de personas se manifestaron a las puertas del Parlament en una movilización convocada por las entidades soberanistas Òmnium Cultural y ANC para rechazar el encarcelamiento de los ex miembros del Govern que han acudido a declarar a la Audiencia Nacional.

Durante el acto se hiceron lecturas de un manifiesto en el que se ha criticado que PP, Cs y PSOE quieran "usurpar las instituciones" catalanas por la vía judicial y cesando a los miembros del Ejecutivo catalán en un acto que tachan de ilegal e ilegítimo.

En el acto han tomado la palabra representantes de los partidos políticos: Neus Munté (PDeCAT), Alfred Bosh (ERC), Magda Cassamitjana (Moviment d'Esquerres), Núria de Gispert (Demòcrates), Albert Botran (CUP), Albano-Dante Fachin (Podem), Elisenda Alamny (CatComú); "la mayoría en votos en las urnas", ha recordado el representante de la ANC Adrià Alsina.

En el manifiesto, cuya lectura corrió a cargo de los actores Joel Joan y Carme Sansa, han defendido que el Parlament y el Govern cesado "proclamaron la república en cumplimiento de un mandato" de las urnas.

Ha criticado "la falta de calidad democrática que vive el Estado que ha dinamitado el Estado de derecho", una actuación que recuerdan que ha terminado con la detención de los miembros del Govern cesado y de los presidentes de las entidades soberanistas, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

"Exigimos la libertad y a restauración inmediata del Govern legítimo que ha sido cesado y la restauración de todas nuestras instituciones" que aseguran que han sido arrebatadas de forma ilegitima, han expresado a través del manifiesto.

Han afirmado que en Cataluña se ha secuestrado la libertad deteniendo a personas legítimamente escogidas, y han explicado que el presidente cesado Carlos Puigdemont y varios consellers cesados "están en Bruselas para hacer saber a Europa el grave déficit democrático".

En ese momento, los concentrados en el Parc de la Ciutadella, donde se encuentra la Cámara catalana, han interrumpido la lectura a grito de 'Vergüenza de Europa'.



Representantes políticos



En las intervenciones de los representantes políticos, Munté (PDeCAT) ha advertido al gobierno central: "Nuestros consellers están en prisión condicional, pero nuestra determinación es incondicional y no pasaremos por el tubo".

Bosch (ERC) ha lanzado el mensaje a la UE: "Lo diré en inglés para que me entiendan. Hoy ha caído la negra noche en Madrid. ¡Vergüenza!"; mientras Casamitjana (Moviment d'Esquerres) ha afirmado que la prueba de que las fuerzas que han impulsado el movimiento independentista no han engañado a nadie son los encarcelados.

La ex presidenta del Parlament De Gispert (Demócrates) llamó a participar en las elecciones el 21 de diciembre para demostrar que Cataluña no tiene miedo a las urnas ni a votar, y ha llamado a defender la república; y el diputado 'cupaire' Botran ha llamado a utilizar la primera herramienta de la movilización popular: "A la huelga general".

Alamany ha criticado el "equilibrismo" de los socialistas y les ha llamado a abandonarlo y a crear un frente común, algo que también defiende Fachin (Podem), que ha llamado a hacer temblar los cimientos del Estado.



Entidades soberanistas



En plaza de Sant Jaume de Barcelona el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, llamó al diálogo tras las detenciones y lamentó el que "no hay dialogo que valga con este Estado. Hay que convertir la rabia en determinación" e hizo un llamado a la movilización pacífica y a acudir a las urnas el 21-D.



El vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, dijo que el "auténtico coraje no es el de los que no tienen miedo sino de aquellos que lo han tenido pero lo ha superado", y ha reconocido que probablemente haya que convocar un paro de país, a lo que los manifestantes han coreado 'huelga general'.





