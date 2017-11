Evitar odio sin ser pasivos: taller de separatistas catalanes

Ciudad de México

En pie de paz, una iniciativa propuesta por colectivos independentistas en Cataluña, dio un taller sobre la resistencia pacífica a la violencia, con la intención de enseñarle a los separatistas cómo sobrellevar los ataques en su contra durante la crisis política como enfrentamientos con la Guardia Civil española o críticas en redes sociales.

El taller se basó en seis decálogos que la iniciativa publicó en su página web. Aquí te presentamos un resumen.

Decálogo 1: Cómo fortalecer las movilizaciones

- Lo que hace un individuo compromete a todo el movimiento. Debemos ser "impecables" para poder denunciar los actos violentos.

- Convertir la indignación en entusiasmo y no tener miedo.

- Evitar rumores y filtrar la información.

- Cuidar nuestro cuerpo: comer, dormir, hidratarse, etc. Y estar conscientes de lo que podemos aportar a la movilización.

- Aprender a protegerse de golpes, pelotazos y gases.

Decálogo 2: Cómo actuar y cómo protegernos en las movilizaciones

- Conoce tus derechos ante agresiones y detenciones. La no violencia es la mejor arma

- Acción-interposición. Para defender un espacio o bloquear el paso:

Agarrarse con los codos entrelazados de cara a los adversarios, en silencio, expresión serena y mirada inexpresiva, pero de inequívoca determinación. También se puede levantar las manos como signo de acción pacífica. Asumir golpes con la espalda, proteger la cara y la cabeza con los brazos, puños cerrados en la base del cráneo y codos juntos tapando las sienes y la cara.

-Contra la violencia sexual policial. Limitación de los registros en la vía pública.

La policía no puede obligarte a que te quites la ropa, ni registrarte a profundidad (manosearte) a menos que te enseñe una orden judicial; de llevar una orden, el registro debe hacerse en un lugar discreto. Se deben evitar posturas o situaciones degradantes y humillantes para la persona detenida.

Decálogo 3: Estrategia no violenta de liberación en 10 pasos

- Debemos evitar el odio y la violencia, pero también la pasividad porque nos hace cómplices .

- Tres tipos de acción ciudadana:

La cultura anti-violencia, es decir, no tolerar actos violentos. Accionar sin violencia. Transformar conflictos.

-Organizarnos, asumir compromisos, fijar objetivos grupales, plantear y generar estrategias para transformar el conflicto a uno no violento.

- Propiciar el diálogo, si no funciona hacer una denuncia pública y poner un ultimátum.

- Cuando no se consiguen acuerdos se deben promover campañas de desobediencia civil asumiendo las consecuencias.

- Buscar solución equitativa.

Decálogo 4: Cómo cuidarnos en tiempos de revuelta

- Cultivar el espíritu crítico y filtrar la información. Aprender de los errores del pasado.

- Poner límites para evitar que el proceso consuma todo nuestro tiempo, no perder de vista otros intereses, es decir, construir mecanismos para oxigenarse, desconectarse y descansar.

- Cambiar el miedo por la acción para evitar que la fuerza policial termine desmovilizándonos.

- Mantener la cabeza fría para hacer frente a situaciones que incitan al odio y la violencia.

- Cuidar los lazos afectivos para tolerar el desacuerdo y las diferencias. Siempre escoltar a los menores.

-Compartir sensaciones para combatir la ansiedad, la impotencia y el miedo.

Decálogo 5: ¿Cuáles son las actitudes de la fuerza no violenta?

- Decir siempre la verdad, evitar la ceguera y las versiones únicas e interesadas, abrirse a otras maneras de ver y vivir el conflicto.

- Luchar por la justicia para todos. Disposición permanente a la negociación y al pacto.

- Respeto para todas las personas. Las que están con nosotros y las que están contra nosotros.

- Cercar espacios de diálogo. No recurrir a la violencia ni a la pasividad (ignorar lo que sucede)

- Debe haber congruencia entre los medios y el fin. Nada de "el fin justifica los medios".

- Trabajar en la fuerza interior y no en la física.

- El horizonte final de un conflicto no debe ser ni la victoria ni la aniquilación del adversario.

Decálogo 6: No violencia en las Redes

- La privacidad de tu identidad y de la de los demás es tan importante en la red como el espacio físico.

- No darle pie a los provocadores (Do not feed the troll).

- No difundas información sin asegurarte de que sea cierta.

- No participes en la conspiranoia.

- Fortaleza si eres víctima de agresiones, criminalización o calumnia en las redes.

- No impongas el discurso.

- No contribuir a la tecnofobia.

- Conoce la ley.

AER