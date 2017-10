Puigdemont descarta convocar a elecciones

Ciudad de México

El presidente catalán, Carles Puigdemont, descartó convocar a elecciones ya que, aseguró, "en estos momentos no hay garantías" para llevar a cabo los comicios.

"Mi deber es agotar las vías para encontrar una solución dialogada en un conflicto que es político y de naturaleza democrática", puntualizó durante su comparecencia ante el Parlamento regional.

Puigdemont dijo que la declaración de la independencia es decisión del Congreso catalán y reiteró su rechazo a la intervención del gobierno de Mariano Rajoy.

"No acepto las medidas del artículo 155, por injustas y porque esconden sin disimular la intención vengativa de un Estado que se vio derrotado el 1 de octubre", enfatizó.

En una declaración confusa, el presidente dijo que el gobierno central ha aprovechado "para añadir tensión" a una situación que amerita el diálogo y acusó a Rajoy de tener una mala disposición.

"Nadie puede decir que no he estado dispuesto a hacer sacrificios para facilitar el diálogo, es el gobierno español el que no quiere un intercambio de opiniones", aseguró.

