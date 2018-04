Casa Blanca publica fotos de Pompeo y Kim Jong Un

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, publicó fotos del encuentro entre el ahora secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, la pasada Semana Santa en Corea del Norte.

Las dos fotos publicadas por Sanders en su cuenta de Twitter muestran a Pompeo, que entonces era el director de la CIA, estrechando la mano de Kim, en una ocasión mirando a las cámaras y en otra mirándose a los ojos.

Great to have Secretary Pompeo confirmed. He will do an excellent job helping @POTUS lead our efforts to denuclearize the Korean Peninsula. (photos from previously confirmed Easter weekend trip) pic.twitter.com/o4RNDKVmah