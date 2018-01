Decisión de juez sobre DACA "es escandalosa": Casa Blanca

La decisión judicial que bloqueó de forma provisional la derogación del programa DACA, que beneficia a decenas de miles de jóvenes inmigrantes, es "escandalosa", dijo la portavoz de la presidencia de Estados Unidos, Sarah Sanders.

"Pensamos que esta decisión es escandalosa", expresó Sanders en una nota oficial, para añadir que el presidente Donald Trump "está comprometido con el imperio de la ley". El programa DACA beneficia a jóvenes que llegaron irregularmente a Estados Unidos siendo niños.

El propio Donald Trump afirmó que la decisión del juez mostraba lo "injusto que es el Sistema Judicial".

En un tuit, el presidente estadunidense manifestó su inconformidad por la decisión del juez diciendo que "muestra a todos lo roto e injusto que es nuestro Sistema Judicial cuando el lado opuesto de un caso (como el DACA) siempre pasa al Noveno Circuito y casi siempre gana antes de ser revertido por un tribunal superior".

It just shows everyone how broken and unfair our Court System is when the opposing side in a case (such as DACA) always runs to the 9th Circuit and almost always wins before being reversed by higher courts.