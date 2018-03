Hombre se suicida frente a la Casa Blanca

Un hombre no identificado se mató de un tiro autoinfligido en la cabeza junto a la cerca norte de la Casa Blanca el sábado, dijo el Servicio Secreto de Estados Unidos en un comunicado.



El Servicio Secreto dijo que el hombre se acercó a la valla de la Casa Blanca junto a la Avenida Pensilvania poco antes del mediodía, sacó una pistola y disparó varios tiros. Aparentemente, ninguno de los tiros fue dirigido a la Casa Blanca.



El servicio encargado de la seguridad dijo por Twitter no había otros heridos relacionados con el incidente.



BREAKING: Secret Service personnel are responding to reports of a person who allegedly suffered a self-inflicted gun shot wound along the north fence line of @WhiteHouse.