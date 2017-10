Fallece Smiley, el perro terapeuta que era ciego

En las redes sociales la imagen de Smiley, el perro terapeuta que nació sin ojos y con enanismo, se viralizó debido a que se anunció su muerte.

El animal de la raza Golden Retriever se volvió famoso por ayudar a niños con discapacidad visual, ya que en vez de que sus limitaciones físicas fueron un obstáculo para él, fue el impulso para sobrevivir.

TE RECOMENDAMOS: Ata a perro a su moto y los arrastra hasta quemarlo

"El perro de terapia ciega que trajo comodidad a cientos de pacientes durante sus 12 años de servicio", compartió Abhishek Joshi, @kaalicharan, en Twitter.

RIP Smiley.



The blind therapy dog who brought comfort to hundreds of patients during his 12 year service. pic.twitter.com/Q1hjfuBoPy