Se disparan solicitudes de asilo de mexicanos en Canadá

Ottawa

En el primer semestre de este año el número de peticionarios de refugio de origen mexicano a Canadá fue más del doble de lo registrado en todo 2016, de acuerdo con la Comisión de Inmigración y Refugio de Canadá (IRBC).

El año pasado se registraron 257 peticionarios de refugio de origen mexicano, mientras que para la primera mitad de este año un total de 566 mexicanos solicitaron asilo en Canadá.

A raíz de la suspensión del requisito de visado -el 1 de diciembre de 2016- creció el número de visitantes mexicanos a este país, con un promedio mensual de 30 mil por mes.

De igual forma han crecido los solicitantes de asilo, aunque aún no llegan al alto volumen que se registró en 2008, que provocó la imposición de la visa en 2009.

En 2008 la IRBC registró ocho mil 377 solicitudes de asilo de mexicanos y para el año siguiente la cifra alcanzó su máximo con nueve mil 511, pero con la imposición de la visa el número de peticiones fue decayendo hasta llegar a sólo 90 en 2014.

En 2009, el año que se impuso la visa, la tasa de aceptación para casos mexicanos fue de 8.0 por ciento, para el 2014 este índice creció a 28 por ciento y el 2016 cerró con 21 por ciento.

De acuerdo a la información proporcionada por la IRBC entre enero y junio de este año la oficina recibió 566 nuevos casos de mexicanos, aceptó 49 que estaban siendo procesados, rechazó 129, mientras que 20 casos fueron abandonados, otros 22 fueron suspendidos y 546 siguen siendo procesados.

El incremento de mexicanos en Canadá no sólo se ha visto favorecido por la suspensión del requisito de visa, sino motivado por la política antiinmigrante del presidente Donald Trump, quien se ha referido en forma negativa a la migración mexicana.

Decenas de mexicanos tratan de continuar hacia el norte con su “sueño americano” y las redes sociales de “Mexicanos en Canadá” se han convertido en una primera aproximación de volver a migrar, pues ahí es donde tratan de informarse sobre los permisos de trabajo, empleos y precios de rentas.

A pesar del incremento de solicitudes de refugio de mexicanos en Canadá -más del doble que el año pasado-, la cifra está muy lejos de alcanzar los niveles de 2008-2009, por lo que en el corto plazo no se vislumbra una nueva imposición de visa por parte del gobierno liberal de Justin Trudeau.

Según el diario más influyente de Canadá, The Globe and Mail, Ottawa habría puesto como condicionante para quitar la visa, que el número de peticionarios de asilo por parte de mexicanos no rebasara los tres mil 500 por año.









