Viste playera a favor del muro, lo suspenden y demanda a escuela

Oregon

Un estudiante de Oregon que fue suspendido por vestir una camiseta que contenía el mensaje: "Donald J. Trump Border Wall Construction Co." (Compañía de Construcción del Muro Fronterizo de Donald Trump), demandó a su escuela bajo el argumento de que el castigo violó su derecho de libertad de expresión.

La denuncia interpuesta el 18 de mayo en el Tribunal de Distrito de Oregon indica que Addison Barnes vistió la camiseta para una clase en la escuela secundaria Liberty, en la cual estaba programada una discusión sobre inmigración.

La camiseta también contenía las palabras: "The wall just got 10 feet taller" (El muro acaba de crecer tres metros), en referencia a un comentario hecho por el presidente Trump en 2016.

La construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos con México fue una de las promesas de campaña de Trump, quien ha seguido promoviendo el proyecto incluso en medio de cuestionamientos sobre su viabilidad, tanto en cuestiones de logística como de presupuesto.

Los opositores han considerado que la propuesta es contraria al papel que representan los inmigrantes en la historia y cultura de Estados Unidos, mientras que los partidarios califican la medida como un disuasorio necesario para la inmigración y el tráfico ilegal.

Un directivo de la escuela llamó a Barnes a su oficina luego de que ingresó al aula con la camiseta y le comentó que al menos un estudiante y una maestra se habían ofendido por el mensaje. Barnes se cubrió la prenda y regresó a clase, pero más tarde volvió a dejarla al descubierto.

Momentos después, los directores enviaron a un guardia de seguridad al aula para sacar a Barnes y le dijeron que se cubriera la camiseta o se fuera a casa por el resto del día. Las autoridades escolares manejaron su partida como una suspensión, de acuerdo con la demanda.

Las autoridades la escuela secundaria Liberty, ubicada a 40 minutos de la ciudad de Portland, no respondieron de forma inmediata a una llamada en busca de comentarios el martes.

