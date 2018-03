Caída de rating en los Oscar, por falta de estrellas... como yo, dice Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la caída del rating de los Premios Oscar 2018 se debe a la "falta de estrellas".

En su cuenta de Twitter, el mandatario dijo que la transmsión de los Premios de la Academia tuvo el raiting más bajo de la historia y señaló la causa según él: "el problema es que ya no tenemos estrellas...", aseguró.

Lowest rated Oscars in HISTORY. Problem is, we don’t have Stars anymore - except your President (just kidding, of course)!