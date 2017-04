'Acá no discriminamos': café en Uruguay cambia su letrero

Ciudad de México

La cafetería en Uruguay que se hizo famosa en redes sociales porque en uno de sus letreros indicaba que no admitía la entrada a perros ni a mexicanos, cambió la frase del pizarrón asegurando que en el lugar no discriminan a nadie.

A través de redes sociales, algunos usuarios han publicado el cambio en el cartel en el que se lee "¡Acá no discriminamos a nadie!".

En su cuenta de Facebook, Coffee Shop explicó que procuran cambiar los mensajes que escriben en el pizarrón por frases de películas y que, al poner que no admitía la entrada de perros ni mexicanos, hacía referencia a la película de Quentin Tarantino The Hateful Eight; sin embargo, no ofreció ninguna disculpa.

Ante esto, cientos de usuarios enviaron mensajes a la cafetería reclamando una disculpa e incluso hubo quienes recordaron que en otras ocasiones, al escribir una frase, hacían uso de comillas y señalaban al autor de la misma, lo que no hicieron cuando escribieron el mensaje para "prohibir" la entrada a mexicanos.









