Los cadáveres que nadie quiere en EU

Worcester, Massachusetts

¿Quién se encarga en Estados Unidos de los cadáveres que no recoge ningún familiar ni amigo, incluidos los restos de indigentes o personas alejadas de sus parientes más próximos, o que ya no tienen conocidos ni dinero?

Generalmente las casas funerarias. Pero los costos de los entierros o cremaciones los cubren las autoridades municipales o estatales. Sin embargo, en algunos gobiernos, como ocurre en Massachusetts, no hay suficiente dinero para ese rubro y cada vez más funerarias se resisten a ocuparse de estos trabajos, que son mal pagados.

En al menos un estado de este país, Virginia Occidental, las víctimas de sobredosis de drogas se llevaron casi todo el dinero asignado a manejar los cadáveres de personas que nadie reclama.

“Son seres humanos, es decir, se trata de la madre, el padre, el hermano o la hermana de alguien”, expresó Peter Stefan, un setentón director de una funeraria, que entierra todos los años decenas de cadáveres no reclamados en el centro de Massachusetts. “¿Qué haces con esta gente? No hay muchas opciones”.

Los dueños de las funerarias que entierran esos cadáveres no reclamados cobran mil 110 dólares por cada cuerpo en Massachusetts, una tarifa que no ha cambiado en los últimos 35 años. Pero el costo invertido en ataúd, transporte, lote y tiempo es, por lo menos, del doble de esa cifra, aseguran.

La cremación es más barata, sin embargo, en muchos estados no se puede llevar a cabo si ningún familiar lo aprueba.

“Mientras haya dos o tres funerarias dispuestas a hacerse cargo de este trabajo, no hay problema”, afirma Robert Lawler, cuya funeraria de Boston entierra unos 100 cadáveres no reclamados cada año. “¿Pero qué pasa si decidimos no seguir haciéndolo?”

ESTADOS RESPONSABLES

Unos 15 estados costean al menos parte de los gastos de entierros o cremaciones de cadáveres no reclamados, de acuerdo con autoridades locales. En el resto, las municipalidades deben absorber esos costos, según Scott Gilligan, de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias.

Numerosas localidades pequeñas no tienen presupuesto para eso. “Con frecuencia las funerarias se hacen cargo por ser buenos ciudadanos”, sin cobrar, asegura Gilligan.

En Virginia Occidental, las autoridades estatales ya se ha gastado casi todo el dinero separado para este rubro este año por la enorme cantidad de muertos por sobredosis, de acuerdo con Robert Kimes, director ejecutivo de la asociación estatal de funerarias.

A partir de este mes ya no habrá fondos y las funerarias se exponen a no cobrar por esta labor.

En Georgia, el médico forense del condado de Floyd Gene Proctor dijo que el año pasado tenía que llamar a cinco o seis funerarias antes de conseguir una que se hiciese cargo de un cadáver no reclamado, cobrando solo mil 250 dólares.

“No los culpo”, admite. “Tienen que ganar dinero para sobrevivir y yo les pido que lo hagan gratis básicamente”.