Castigan a estudiante por hacer video contra bullying en Tennessee

Tennessee

Una adolescente en Estados Unidos que hizo un video contra el acoso escolar que ha sido visto más de medio millón de veces en YouTube fue suspendida de la escuela por "tratar de incitar a la violencia".

Emily Gipson, de la escuela secundaria Lebanon High School, en Tennessee, dijo que las autoridades escolares la suspendieron dos días por el video titulado "Bienvenidos a la escuela Lebanon" y subido a internet el 22 de enero.

En el video, hecho a partir del suicidio de octubre de un compañero de clase, la joven pide a los estudiantes que se traten mejor entre sí.

"Bienvenidos a la escuela Lebanon, donde las sonrisas son falsas y la prevención del suicidio es algo de risa", dice ella en el video, criticando la reacción de sus compañeros ante la aplicación Stop It (Detenlo) que la escuela del condado Wilson sacó en respuesta al deceso.

Sin embargo, su enojo no solo estuvo enfocado en los estudiantes. Tal vez las palabras más duras del discurso de Gipson estuvieron dirigidas a las autoridades académicas.

"Los carteles dicen 'Sonríe' y 'Sé feliz'", pero ¿cómo se supone que voy a ser feliz en un mundo, no en una comunidad, donde se supone que la creatividad es reprimida, donde la gente que se burla de otros nunca es castigada porque 'no hay pruebas' o 'no hay nada que podamos hacer al respecto' o, mi favorita, 'los niños son niños?'", dice la joven en el video.

"Entonces vamos a resumirlo: esperan que vengamos cada día a esta prisión emocional y esperan que perdonemos a los hostigadores porque las autoridades no están seguras de si ellos lo hacen en serio. Algunas veces me pregunto cuántos niños necesitan morir para que haya una diferencia".

El director Scott Walters dijo al diario The Lebanon Democrat que no podía comentar sobre el discurso de la joven de 16 años, argumentando el derecho al libre discurso, sin embargo, dijo que el video fue grabado en un salón sin el permiso del maestro. Gipson asegura que sus dos profesores le dieron permiso.

Gipson dice que el castigo que le impusieron valió la pena debido al bien que ha hecho su video.