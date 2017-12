Roban Niño Jesús y dañan portal de Belén en Bruselas

La estatua del Niño Jesús fue robada del pesebre ubicado en la Grand Place, de Bruselas, uno de los puntos más visitados por los turistas durante las fiestas navideñas en Bélgica; el portal de Belén también resultó dañado por los asaltantes, confirmó hoy la Policía local.



Los agentes belgas indicaron que por el momento no tienen pistas de quién puede ser el autor del robo, ocurrido en la noche del jueves al viernes, según el diario "La Dernière Heure".



La Grand Place atrae a gran número de visitantes estos días con motivo del espectáculo nocturno de luz y sonido con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.



Junto a un gran abeto, en el centro de la plaza hay un portal de Belén protegido por una mampara en el que los días previos al hurto pudo verse entre las figuras de la virgen María, san José y los Reyes Magos a un muñeco con cuerpo de trapo haciendo las veces de niño Jesús.



La Policía asegura que, tras el robo, ya se ha instalado una réplica de reemplazo.

Mientras se aclara lo sucedido, el alcalde de Bruselas, Philippe Close, ha afirmado en la red social Twitter que "todo ha vuelto al orden" con esa réplica.

Alles is in orde. Baby Jezus ligt terug in zijn kribbe op de Grote Markt. pic.twitter.com/mNOIaiLJYZ