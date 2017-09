La UE celebra el "espíritu constructivo" de Theresa May

Bruselas

La Unión Europea celebró el "espíritu constructivo" en el discurso sobre el "brexit" pronunciado en Florencia (Italia) por la primera ministra británica, Theresa May, pero insistió en que la UE no abrirá negociaciones sobre la futura relación hasta no ver "progresos suficientes" en la salida.

"May ha expresado un espíritu constructivo que es también el espíritu de la UE en esta negociación única", escribió en un comunicado el negociador jefe de la UE para el "brexit", Michel Barnier, quien celebró también que "el discurso muestra un deseo de avanzar".

La primera ministra británica dijo que su país contribuirá al presupuesto de la UE hasta 2020 y que quiere un período de dos años de transición tras abandonarla, y Barnier replicó que la "ambición" de la UE es "lograr un rápido acuerdo en las condiciones para una salida ordenada del Reino Unido, así como para una posible transición".

Las tres prioridades de la Unión Europea en la negociación, sobre las que insistió Barnier en su comunicado, pasan por acordar la situación de los europeos residentes en el Reino Unido y los británicos en el resto de la UE, las relación fronteriza entre Irlanda e Irlanda del Norte y la factura del "divorcio" entre Londres y Bruselas.

Más allá de esos tres ejes ya conocidos, Barnier subrayó que "por primera vez" el gobierno de Londres ha pedido "continuar beneficiándose del acceso al mercado único en los términos actuales", así como de la "actual cooperación en seguridad" durante los dos años siguientes a la salida de la UE, fijada en marzo de 2019.

"Si la UE así lo desea, esta nueva petición puede tenerse en cuenta por la UE y examinarse a la luz de las directrices fijadas por el Consejo Europeo" sobre la negociación, añadió Barnier.

Ese documento comunitario abre la puerta a un período transitorio, siempre que durante el mismo se respeten las "existentes estructuras e instrumentos" en materia reguladora, presupuestaria, supervisora o judicial.

"Cuanto antes lleguemos a un acuerdo en los principios para una salida ordenada en las diferentes áreas -y en las condiciones de un posible período de transición solicitado por el Reino Unido- antes estaremos preparados para iniciar una conversación constructiva sobre nuestra futura relación", agregó Barnier.

El político francés, que representa en la negociación a las instituciones y a los otros 27 Estados miembros de la UE, subrayó que ese bloque "comparte el objetivo de establecer una ambiciosa asociación para el futuro" con el Reino Unido.

Y en ese sentido saludó que Londres "reconozca que abandonar la UE significa que no puede mantener todos los beneficios de la membresía pero con menos obligaciones que otros Estados miembros".

"En cualquier caso, cualquier relación futura necesitará estar basada en un equilibrio de derechos y obligaciones" y tendrá que "respetar la integridad del orden legal de la UE y su autonomía en la toma de decisiones", agregó.

Por su parte, el líder del grupo parlamentario del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, se mostró más crítico ante el discurso de la conservadora británica porque "no aporta más claridad a las posiciones de Londres".

"Estoy incluso más preocupado ahora" que antes del discurso, agregó Weber, quien añadió que "el reloj avanza y el tiempo corre más deprisa de lo que cree el gobierno de Londres".

Por su parte, el líder del grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D), Gianni Pittella, sí celebró "un tono más positivo" de May, pero pidió más concreción a la líder británica.

Por ejemplo, en cuanto a la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, un escollo para el que, según Pittella, no basta con pedir "creatividad", como hizo May en Florencia.

El próximo lunes se abrirá en Bruselas una nueva ronda de negociaciones sobre el "brexit" que terminará el jueves.

