Perro le orina la espalda a un joven... y éste lo adopta

Río de Janeiro

Después de que un hombre fue confundido con un árbol por un perro callejero, mientras veía su celular, quiso vengarse al sentir mojada su espalada, pero después de investigar quién era ese animal travieso, decidió adoptarlo.

Ese día Heinze Sánchez, de 27 años, estaba sentado en una banqueta de Río de Janeiro, Brasil, viendo su smartphone, cuando un perro blanco se acercó por atrás, lo olió y le orinó la espalda.

La escena fue captada por una cámara de seguridad y fue subida a las redes sociales. En el video se observó a Heinze cuando, molesto, intentó patearlo sin éxito.

El estudiante de Educación Física descubrió que el video estaba en internet. “Iba en el metro hacia la playa. Un chico que no conozco me dijo: tú eres a quien un perro orinó en la espalda, te reconocí por el tatuaje”, narró Heinze en su cuenta de Facebook.

Después de eso, el joven estudiante decidió salir y buscar al travieso que le dejó su firma en su espalda.

“Me desperté esta mañana y fui tras el perrito que orinó en mi espalda, jeje. Intenté averiguar quién era el dueño y me enteré de que era de la calle. El perrito ahora tiene un hogar! Lo llevé a casa, le compré comida y agua e hice una camiTa para él”, contó en su perfil de la red social, junto con algunas fotografías.

El perrito recibió el nombre de Enzo Sánchez.

“Una cosa ustedes pueden observar en el video, cuando lo pateé, estaba muy lejos de mis pies, todavía me achico la rodilla, no corrí detrás de él, no tiré piedras nada de eso. Aún hablé con el otro perro que se me acercó”, finalizó.