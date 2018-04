Derrumbe de techo escolar deja 19 heridos en Brasil

Al menos 19 personas, entre ellas 15 niños, resultaron heridas por el derrumbe del techo de una escuela infantil en una localidad del estado brasileño de Sao Paulo, según informaron las autoridades locales.

El incidente ocurrió cerca de las 8 de la mañana hora local (11:00 GMT) en la localidad de Agudos, a unos 310 kilómetros de Sao Paulo.

Unos 20 niños y cuatro maestras estaban en ese momento en las instalaciones del colegio, según comunicó el ayuntamiento de Agudos. "La mayoría de heridos (están) con raspaduras leves, sin mayor gravedad", aseguró el comunicado.

Las víctimas estaban siendo tratadas en hospitales cercanos. Según el ayuntamiento, el accidente se debió a que el agua de la lluvia remojó las estructuras de madera de la escuela y acabó por romper uno de los soportes.

El presidente de Brasil, Michel Temer, aseguró que seguía lo ocurrido y pidió que haya responsables por incidentes de ese tipo.

"Estoy acompañando con mucha preocupación las consecuencias del desplome del techo de una escuela infantil en Agudos, Sao Paulo", escribió Temer en Twitter.

Estou acompanhando com muita apreensão as consequências do desabamento do teto de uma escola infantil em Agudos, São Paulo. Calamidades desta natureza não podem acontecer impunemente. Mas primeiro vamos dar atenção às crianças e adultos atingidos. E rezar por eles.