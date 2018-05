Bill Gates revela que Trump no sabe diferenciar entre VIH y VPH

A lo largo de su administración, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha mostrado su incredulidad y cierta ignorancia sobre algunos temas.

Recientemente, el fundador de Microsoft, Bill Gates, reveló que el mandatario estadunidense no sabe la diferencia entre VIH (virus de inmunodeficiencia humana) y VPH (virus del papiloma humano).

¿Cómo lo supo? Pues porque el propio Trump le preguntó en dos ocasiones distintas si existía alguna diferencia entre ambos síndromes.

TE RECOMENDAMOS: Trump dice que no llamó 'animales' a todos los migrantes

En un evento celebrado por la Fundación Gates, se le cuestionó al empresario qué piensa sobre Donald Trump y reveló algunos detalles de los pocos encuentros que ha tenido con el presidente.

Esta es la primera vez que Gates habla públicamente sobre el presidente de su país y las declaraciones se conocieron gracias a un video filtrado a la cadena de televisión estadunidense MSNBC, misma que reveló el clip.

En la conferencia, el segundo hombre más rico del mundo relató que vio a Donald Trump en dos ocasiones, la primera en diciembre de 2016 en la Torre Trump y la segunda en la Casa Blanca, en marzo de 2017.

Gates dejó ver que no estuvo muy contento con ambos encuentros.

"La primera vez que hablé con él fue en realidad un poco de miedo ver cuánto sabía él sobre la apariencia de mi hija", relató.

La segunda vez que lo vio, en la Casa Blanca, Trump preguntó a Gates si las vacunas son "algo malo" pues estaba considerando crear una comisión para investigarlo.

"En ambas ocasiones quería saber si había una diferencia entre VIH y VPH entonces le pude explicar que es muy raro que alguien confunda ambos términos", dijo.

Otro detalle que llamó la atención del magnate fue que el presidente estadunidense habla de sí mismo en tercera persona.

"Cuando entré la primera frase que me lanzó fue 'Trump escuchó que no te gusta lo que Trump está haciendo', y yo pensé: '¡Guao, pero tú eres Trump!'", detalló.

In exclusive footage obtained by @Allinwithchris, Bill Gates describes a meeting with President Trump where he spoke about himself in the third person.



Watch. pic.twitter.com/Dpu8twh0OI