Pude reelegirme para un tercer mandato: Obama

Washington, Estados Unidos

El presidente estadunidense, Barack Obama, dijo que podría haber sido reelegido para un tercer mandato y que el país sigue aceptando su visión política, a pesar de que Donald Trump haya ganado las elecciones para sucederle.

En una entrevista en el programa "The Axe Files," dirigido por su ex consejero David Axelrod y producido por la CNN y la Universidad de Chicago, Obama, que concluye su mandato dentro de tres semanas, dijo que pensaba que el público estadunidense todavía apoyaba su visión progresista y rechazó las críticas que afirmaban que tal visión no era más que un sueño.

"Confío en esta visión porque confío en que si me hubiera presentado otra vez y la hubiera articulado, habría movilizado a la mayoría del pueblo estadunidense para sumarse a ella", afirmó.

"Tras las elecciones y la victoria de Trump, muchos insinuaron que, en cierta forma, no era más que un sueño. (...) Pero la cultura cambió, y la mayoría adhiere a la noción de una América única tolerante, diversa, abierta y llena de energía y de dinamismo", afirmó.

El presidente se mostró filosófico y algo triste acerca de la derrota de los demócratas en las elecciones presidenciales, en las que, contrariamente a la mayoría de las previsiones, Trump se impuso a la candidata demócrata, Hillary Clinton.

Obama recordó que el Partido Demócrata ganó el voto popular pero lamentó que "no tenemos una buena distribución de la población" de electores demócratas, con "un millón de votos desperdiciados en Brooklyn".

De ahí derivan sus prioridades a largo plazo: ayudar a "construir la próxima generación de dirigentes, de organizadores, de periodistas, de políticos. Les he visto en Estados Unidos y les he visto en todo el mundo. Quiero utilizar mi corazón presidencial como mecanismo para desarrollar la próxima generación de talentos", señaló.

El dirigente anunció que a corto plazo, tras su marcha de la Casa Blanca el próximo 20 de enero, sus intenciones eran "dormir, llevar a mi mujer de vacaciones" y que tenía "ganas de escribir".

"Necesito estar tranquilo un tiempo. No quiero decir políticamente, sino interiormente (...) Hay que sincronizar con uno mismo y absorber lo que ha pasado antes de tomar buenas decisiones", explicó.

Pero por ahora no se plantea implicarse en la política cotidiana, lo que "inhibiría el desarrollo de nuevas voces". "Sigo siendo un ciudadano, lo que implica derechos y obligaciones", afirmó el mandatario, sin descartar la posibilidad de intervenir en caso de "problemas sobre los fundamentos de nuestra democracia".



